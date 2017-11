The Promised Neverland: la preview gratis del manga best seller in fumetteria!

Dopo una finestra di anteprima presso lo stand, l'editore ha annunciato che arriva in fumetteria una corposa preview gratuita di, nuovo manga best seller che uscirà in Italia nel 2018.

La preview di The Promised Neverland è disponibile quindi in tutte le fumetterie per il Free Comic Book Day e permetterà di ingannare l'attesa per l'uscita del numero 1 della hit di Weekly Shonen Jump, il cui arrivo è previsto per l'inizio del 2018.

Il fumetto di anteprima è distribuito gratuitamente in tutte le fumetterie che hanno aderito all'iniziativa, dunque non vi resta che recarvi presso il vostro punto vendita di fiducia e informarvi sulla disponibilità della preview.

The Promised Neverland è scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu ed è serializzato su Weekly Shonen Jump dall'estate del 2016: in solo un anno di pubblicazione ha venduto già due milioni di copie in Giappone, attestandosi come un vero e proprio best seller. Il nuovo Shonen di casa J-Pop Manga racconta la storia di Emma, Norman e Ray. Tre bambini che vivono felici fin dalla nascita in un orfanotrofio circondato da un fitto bosco. Ma cosa succede quando si viene adottati?

Non vi resta che correre in fumetteria per iniziare a scoprirlo.