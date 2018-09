The Promised Neverland, prevista una presentazione speciale all'Anime Jump Festa

L'adattamento anime di The Promised Neverland debutterà sui piccoli schermi giapponesi nel mese di gennaio 2019, ma la serie sarà protagonista all'Anime Jump Festa, che si terrà nel corso dei prossimi mesi.

A riportarci la notizia è Yonkou Productions su Twitter, riferendoci che l'adattamento anime del manga di Posuka Demizu e Kaiu Shirai riceverà una presentazione speciale durante la prossima edizione dell'Anime Jump Festa.

Al momento non conosciamo i dettagli dell'evento, ma è possibile che lo staff di CloverWorks ci fornirà un assaggio della serie, mostrandoci delle clip video che ci permetterà di ammirare qualche sequenza in azione. È anche probabile che lo studio pubblicherà un nuovo trailer, nel quale visioneremo uno sneek peak degli episodi che debutteranno a partire dal mese di gennaio.

La prima stagione di The Promised Neverland adatterà il manga di Posuka Demizu e Kaiu Shirai fino alla fine dell'arco narrativo dedicato alla fuga dei protagonisti dalla Grace Field House, che corrisponde ai primi 37 capitoli dell'opera.

Ricordiamo che il manga è edito in Italia da J-POP Manga, che ha diffuso finora i primi 4 volumi. Non ci resta che attendere ulteriori novità per la serie rivelazione di Weekly Shonen Jump, che nel suo primo anno di serializzazione nel 2016 ha venduto oltre 2 milioni di copie.