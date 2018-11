The Promised Neverland: la prima stagione sarà trasmessa da Amazon Prime Video in America

La serie, primo adattamento del manga di The Promised Neverland, verrà trasmessa da gennaio dell'anno prossimo sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, almeno per quanto riguarda il mercato americano e giapponese.

Il 2019 si annuncia come un anno veramente di grazia per tutti gli appassionati dell'animazione giapponese, e una parte di questa previsione va senza dubbio imputata all'arrivo dell'attesissima prima stagione dell'adattamento animato del manga The Promised Neverland, scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, che vedremo a partire dal prossimo mese di gennaio.

Nonostante non si sappia ancora nulla su una data di lancio precisa, la finestra è stata confermata, così come il distributore, che sarà Amazon Prime Video, almeno per quanto riguarda il mercato americano e quello nipponico. Si tratta di una buona notizia per quei fan che non vogliono fare indigestione di anime in una volta sola, ma non per quelli che sono abituati ad altri canali di distribuzione, anche se ancora niente è sicuro per quanto riguarda l'Italia.

Alcuni appassionati avevano già intuito questa notizia, dato che The Promised Neverland farà parte del blocco di Fuji TV "Noitamina", una divisione adibita alla produzione di anime che travalicano i normali confini della distribuzione giapponese. I fan hanno anche indovinato il numero di episodi, che dovrebbe aggirarsi sui 12, deducendolo dal palinsesto che vede l'inizio di un altro anime a partire dall'aprile dello stesso anno.

Del resto la prima stagione coprirà l'arco narrativo della "Fuga", che viene svolto dai primi trentasette capitoli del manga, e quindi è perfettamente plausibile che si riesca a contenere tutto in dodici episodi, con i nostri tre protagonisti (Emma, Norman e Ray) che dovranno trovare il modo di scappare dall'orfanotrofio di Grace Field House, dopo averne scoperto i più oscuri e reconditi segreti ed essersi ribellati.

Ricordiamo che The Promised Neverland è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. In Italia è edito da J-Pop, ed è arrivato al suo sesto volume.