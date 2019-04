The Promised Neverland: prime anticipazioni del capitolo 133

Sia gli autori che i fan stanno aspettando la seconda stagione di The Promised Neverland, in arrivo nel 2020 e che proseguirà le avventure di Emma, Ray e gli altri dopo la fuga da Grace Field. Ma intanto il manga prosegue la sua corsa verso la conclusione, aggiungendo un nuovo capitolo alla saga delle fantomatiche Sette Mura.

Il capitolo 132 di The Promised Neverland ci aveva mostrato uno scorcio del palazzo reale e della capitale demoniaca, mentre la guerra tra Norman e i demoni iniziava a muovere i suoi primi passi. Ma il finale ci aveva rivelato una sorpresa: Emma e Ray, dopo aver superato il portale, si sono ritrovati all'orfanotrofio in cui sono cresciuti, Grace Field.

Emma e Ray entrano nella struttura che è stato il teatro della prima saga di The Promised Neverland e, senza sorprese, si ritrovano davanti lo stesso scenario. Durante il disorientamento dei due, però, appare all'improvviso una porta sotto i piedi di Emma, che sparisce nel nulla. Ray invece viene circondato da mamma Isabella e gli altri bambini che erano stati spediti. Il mondo in cui si trovano i due protagonisti sembra essere scaturito dalla loro mente, deformandosi in continuazione.

Gli ambienti si spostano e mentre Emma e Ray riescono a ritrovarsi, su di loro cade una cascata di peluche, riproduzione fedele dei giocattoli presenti all'orfanotrofio, tra cui il Little Bunny di Conny. Nonostante le sorprese e il pericolo, i due trovano una botola che sembra volerli condurre in un nuovo luogo completamente diverso.