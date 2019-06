The Promised Neverland: prime anticipazioni del capitolo 138

Il manga di The Promised Neverland continua a stupire con vendite record. La serie di Shirai e Posuka serializzata su Weekly Shonen Jump procede a passo spedito e con poche pause, rivelando colpi di scena capitolo dopo capitolo. Adesso però che stiamo entrando nella fase finale, la trama sta iniziando a tirare tutte le fila.

Emma e Ray sono impegnati con le Sette Mura, il luogo dove devono incontrare il dio dei demoni e stipulare una nuova promessa, mentre Norman ha concluso i preparativi per assaltare la capitale reale dei demoni. È così che si era concluso il capitolo 137 di The Promised Neverland, ma la nuova storia sceneggiata da Kaiu Shirai ci trasporta in un luogo completamente diverso.

Il capitolo 138 di The Promised Neverland ci fa seguire Don e Gilda, il duo di Grace Field che, secondo indicazioni di Norman, sono andati alla ricerca di Musica in compagnia di Hayato e Aysh. Il viaggio prosegue con pochi intoppi, ma i due ragazzini sono sempre all'erta riguardo i sottoposti di Norman, che sicuramente ha qualche piano in mente.

Durante la traversata, dove seguono le impronte di vari demoni, Hayato rischia di essere divorato da una delle bestie selvatiche ma viene salvato appena in tempo da Don. Cosa succederà ora al gruppetto di ragazzi? Riusciranno a trovare il loro obiettivo?