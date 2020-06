The Promised Neverland: ecco le prime dichiarazioni sul live-action

Nonostante il manga di Promised Neverland viaggi spedito verso una conclusione imminente, nei prossimi mesi arriverà una produzione live-action a cura di Amazon Studios. Il direttore del progetto, insieme al produttore esecutivo, ha rilasciamo le prime dichiarazioni:

"Sono entusiasta di adattare lo spaventoso, profondo, pieno di speranza, The Promised Neverland, insieme a Meghan Malloy, Masi Oka, Fox 21, e Amazon. Ho conosciuto i due creatori a Tokyo nel mese di Dicembre, e mi sono innamorato dello spirito dietro al loro progetto".

Queste le parole di Rodney Rotham, che dopo le ultime indiscrezioni ha finalmente rotto il silenzio sulla pellicola. Come si evince dalle sue parole, anche Masi Oka è parte del progetto. Per chi non lo conoscesse, ha lavorato ad alcune produzioni live-action ispirate alle serie animate, come il Death Note di Netflix e il futuro lungometraggio de l'Attacco dei Giganti.

Per quanto riguarda il manga, come anticipavamo in apertura, Shueisha pubblicherà il suo capitolo finale durante la prossima settimana. A questo punto vi chiediamo, quale epilogo vorreste vedere per la storia Kazu Shirai e Posuka Demizu? Ditecelo qui sotto con un commento.

