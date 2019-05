The Promised Neverland: primi spoiler del capitolo 134

I fan di The Promised Neverland non riescono più a stare nella pelle per la curiosità. Infatti, Kaiu Shirai e Demizu Posuka hanno fatto capire che a breve conosceremo le Sette Mura, il luogo mistico che fu menzionato tanti volumi fa dal demone Musica. Ma il viaggio non sarà neanche lontanamente semplice per Emma e Ray.

Dopo aver varcato il portale nel capitolo 132 di The Promised Neverland, i due protagonisti Emma e Ray si sono trovati a Grace Field senza sapere come. Le distorsioni create però fanno pensare a un luogo proiettato dalla loro mente e, dopo diverse peripezie, i due riescono a trovare una botola nel capitolo 133. La nuova storia, per motivi sconosciuti, è composta da sole 11 pagine invece delle solite 19.

Contrariamente alle aspettative, il capitolo 134 di The Promised Neverland inizia con uno scenario inaspettato: un Ray in versione invecchiata vaga per alcune lande desolate, da solo. Su un armadio è posto il ciondolo che Musica donò ad Emma, mentre tutto intorno il terreno è pieno di girandole di carta che ruotano in continuazione. Dopo queste tre pagine iniziali, la storia si sposta su quelli che sembrano essere i ricordi di Ray.

La botola conduce i due in un ulteriore passaggio che però stavolta ricorda il famoso rifugio B06-32 che li ha accolti per quasi due anni. Il capitolo si conclude quando arrivano alla fine del corridoio. The Promised Neverland sarà in pausa insieme a ONE PIECE la prossima settimana.