The Promised Neverland: pubblicata la cover del 14° volume

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @TPNManga ha pubblicato la cover ufficiale del 14° volume di The Promised Neverland - visualizzabile a fondo news -, manga concretizzatosi grazie al contributo di Kaiu Shirai e Posuka Demizu.

Nel caso in cui non doveste averlo mai sentito, The Promised Neverland - conosciuto in patria con il nome di Yakusoku no Neverland - è un manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, che è stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 1º agosto 2016. Il 1º novembre 2017, in occasione del Lucca Comics & Games, J-Pop ha annunciato l'acquisizione dei diritti per la pubblicazione del manga. Recentemente, inoltre, è stata pubblicata una splendida fan-art a tema che ha conquistato molti lettori dell'opera.

L'opera narra le gesta di Emma, Norman e Ray, tre orfani di 11 anni che vivono presso un orfanotrofio di campagna in stile vittoriano gestito da un'amorevole figura materna. La loro vita scorre pacifica, tra gioco, riposo e test attitudinali giornalieri. Dall'orfanotrofio è impossibile vedere il mondo esterno dato che quest'ultimo è circondato da un'enorme fortificazione a cui è vietato avvicinarsi. Un giorno, una bambina dell'orfanotrofio di sei anni di nome Conny viene presa in adozione da una famiglia e si appresta a lasciare la struttura, ma nel corso dei preparativi finisce con il dimenticarsi un pupazzo a cui era molto affezionata. Emma e Norman, dopo essersi accorti dell'accaduto, decidono di riportare il peluche alla loro amica prima che parta definitivamente anche se oramai è notte fonda. I due si dirigono quindi verso l'enorme muro fortificato, il cui cancello è sollevato. Avvistato un camion e pensando che Conny possa trovarsi nelle sue vicinanze, decidono quindi di raggiungerlo, ma una volta giunti a destinazione, i due notano al suo interno il corpo senza vita di Conny.