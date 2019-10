The Promised Neverland, ecco quando arrivano gli episodi doppiati su VVVVid

Una delle sorprese di questo 2019 è stata senza dubbio The Promised Neverland. Il manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka ha ricevuto un anime in 12 episodi realizzato da A-1 Pictures, andato in onda tra gennaio e marzo. La fuga di Emma, Norman e Ray ha fatto raccogliere tanti spettatori sia in Giappone che nel resto del mondo.

Grazie al successo riscontrato con la prima messa in onda con sottotitoli in italiano, VVVVid ha iniziato a inserire nel proprio catalogo anche The Promised Neverland doppiato in italiano. Abbiamo potuto osservare i quattro episodi iniziali nelle scorse settimane, ma adesso la pagina Facebook dell'azienda stabilisce l'appuntamento settimanale con la serie.

Ebbene, The Promised Neverland arriverà ogni martedì alle 18:30 con due episodi doppiati. Oggi 15 ottobre ci sarà quindi il terzo appuntamento, che si terrà per tre ulteriori settimane fino alla trasmissione del dodicesimo e ultimo episodio. In questo modo i fan italiani di The Promised Neverland potranno rigustarsi le avventure della prima stagione in attesa dell'arrivo della seconda stagione, prevista per l'inverno 2020.

Il quinto e il sesto episodio che arriveranno quest'oggi su VVVVid saranno "301045" e "311045". Avete già avuto modo di dare un'occhiata agli episodi doppiati in italiano di The Promised Neverland e, se sì, cosa ne pensate? La serie sulla nota piattaforma ha raggiunto, in questo momento, oltre 1,5 milioni di visualizzazioni che sicuramente incrementeranno con questi nuovi ingressi nel catalogo.