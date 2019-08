The Promised Neverland: ecco quando potrebbe concludersi il manga

Il manga di The Promised Neverland non è fatto per durare. Questa è stata una delle tante informazioni ribadite da Kaiu Shirai. Nelle intenzioni del mangaka, non c'è mai stato il desiderio di rendere la sua opera un manga infinito come tanti altri, ma di terminarlo tra i venti e i trenta volumi.

Prima l'andamento delle ultime saghe e poi l'annuncio di Weekly Shonen Jump di settimana scorsa fanno capire però che The Promised Neverland terminerà con un numero di volumi più vicino ai 20 che ai 30. Addirittura, se le cose andassero in un certo modo, potrebbe anche non arrivare al ventesimo tankobon. Ma quali sono le possibili date di questa conclusione ormai a portata di mano?

Innanzitutto, ad agosto è arrivato nelle fumetterie nipponiche il volume 15, contenente i capitoli dal 125 al 133, mentre il volume 16 arriverà a ottobre e verosimilmente conterrà i capitoli dal 134 al 142. Poiché ogni volume contiene sempre 9 capitoli ad eccezione del primo, è poco probabile che gli ultimi volumi saranno composti di un numero diverso di pagine.

A meno di annunci e colpi di scena clamorosi, è poco probabile che The Promised Neverland si concluda col volume 17, che conterrà sei capitoli che ancora devono essere pubblicati su Weekly Shonen Jump. Ma dal numero 18 tutto è possibile. Se la storia dovesse finire con questo tankobon, che conterrà i capitoli dal 152 al 160, The Promised Neverland terminerebbe a fine novembre.

È possibile però che il manga prosegua fino all'arrivo della seconda stagione dell'anime, prevista per inizio 2020, e pertanto arrivare a un volume 19 che, con i capitoli dal 161 al 169, porterebbe il manga a concludersi per il prossimo febbraio. Infine, un eventuale volume 20 con le storie dalla 170 a 178 permetterebbe a The Promised Neverland di concludersi a metà aprile 2020.

Difficilmente Kaiu Shirai e Demizu Posuka andranno oltre, considerato che implicherebbe una saga finale con più di 40 capitoli, una durata superiore anche agli archi narrativi più lunghi finora di Grace Field e Goldy Pond. E voi cosa vi aspettate dal finale di The Promised Neverland, l'opera di Weekly Shonen Jump che ha conquistato tutti nel corso degli ultimi anni?