The Promised Neverland: Ray è uno degli eroi shonen più tragici di sempre?

Sin dall'infanzia Ray è consapevole che la propria vita felice è una completa bugia: sua madre, quella che pensava si prendesse cura di lui, lo sta solamente preparando per essere ucciso e mangiato. Il protagonista di The Promised Neverland ha saputo reagire solamente grazie all'aiuto dei suoi amici.

Ray non ha subito "l'amnesia infantile", proprio per questo ha mantenuto tutti i suoi ricordi sin dal grembo materno e conosce il terribile segreto sull'orfanotrofio in cui abita assieme ai suoi amici. Ma la verità continua a perseguitarlo, portandolo a isolarsi con il resto del gruppo e a mantenere il silenzio.

Cresciuto spaventato per le sorti non solo di se stesso, ma anche degli altri bambini, Ray si convince del fatto di non poter salvare tutti. Tuttavia, non volendo cedere al sistema, il ragazzo intende perlomeno salvare i suoi due migliori amici, Emma e Norman. Per far ciò, tradendo i suoi compagni, diventa la spia di Isabella.

Portare un carico così pesante a quell'età è letteralmente devastante e solamente la sua risolutezza lo aiuta a restare sano di mente. Tuttavia, quando Norman viene spedito via, la convinzione di Ray vacilla fortemente.

Ray ha sempre desiderato salvare Emma e Norman, anche a costo di non includere se stesso nell'equazione. Difatti, il ragazzo intendeva portarli in salvo incendiando l'orfanotrofio e bruciando con esso. Nonostante appaia come un personaggio distaccato, Ray ha sempre mosso i suoi passi con la consapevolezza di voler salvare i suoi amici. Ma salutare gli altri bambini solamente per poterne salvare due, lo ha distrutto mentalmente.

Per la maggior parte della sua vita, Ray ha affrontato queste difficoltà in solitudine. Ha vissuto una vita all'insegna della paura e della frustrazione, l'unico punto luminoso della sua esistenza erano Norman ed Emma.