The Promised Neverland: il regista dell'anime svela un curioso retroscena riguardante Emma

The Promised Neverland è stata, senza ombra di dubbio, la migliore serie anime del periodo invernale. Il successo della serie è derivato soprattutto dalla caratterizzazione del trio di protagonisti, composto da Emma, Ray e Norman, ed è proprio a questo proposito che il regista della serie Mamoru Konbe ha svelato un interessante retroscena.

Durante un'intervista rilasciata all'Anime Expo 2019, il famoso regista giapponese ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da niente meno che Kaiu Shirai, l'autore dell'opera. Durante la chiamata, Shirai avrebbe voluto ricevere conferme riguardo la personalità di Emma.

Secondo quanto svelato da Konbe, l'autore avrebbe voluto accertarsi che Emma non venisse dipinta come una ragazzina in pericolo: "L'autore fu molto chiaro su questo punto, mi disse: Emma non è una principessa. Quando gli chiesi che tipo di ragazzina fosse, lui mi rispose dicendomi che si avvicinava più ad un cavaliere con un'armatura splendente".

La storia di The Promised Neverland racconta le gesta di tre ragazzini rinchiusi in una sorta di fattoria per umani. Tratti in inganno dalla "Mamma", decine di bambini vengono cresciuti fino ai dodici anni e poi dati in pasto a dei terribili demoni. Nel corso della loro avventura, i tre brillanti ragazzini uniranno le forze per ideare un piano di fuga.

Il successo della serie si è decisamente riflesso all'Anime Expo 2019, dove la serie è stata una delle più citate dai cosplayer. L'anime non è stato ancora rinnovato per una seconda stagione, ma con tutta probabilità farà il suo ritorno nel gennaio del 2020.

