The Promised Neverland: la ribellione di Isabella nel capitolo speciale

Nonostante il manga di The Promised Neverland sia concluso ormai da alcuni mesi, lo scrittore Kaiu Shirai e l'illustratore Posuka Demizu stanno continuando ad ampliare il background narrativo con alcuni capitoli prequel speciali. Il più recente è dedicato alla storia di Isabella.

Il capitolo extra di The Promised Neverland dedicato a Isabella fa chiarezza sulla clamorosa svolta che la donna prende sul finale dell'opera. La mamma dell'orfanotrofio, promossa a nonna, ha in realtà utilizzato la sua nuova posizione per reclutare membri per la sua causa, rivelando quanto pensasse a Emma e agli altri bambini.

Nel capitolo speciale possiamo vedere nel dettaglio come Isabella ha sfruttato la sua nuova posizione per reclutare le altre mamme. Gelose del nuovo ruolo affidatole, le altre mamme volevano mettere fuori gioco Isabella, la quale, però, facendo appello al fatto che fossero tutte stanche di questa situazione, convince le sue "colleghe" a ribellarsi ai demoni.

Se i bambini possono vivere un futuro felice il merito è da attribuire a Isabella, considerata antagonista principale fino quasi al termine della storia. Che ne pensate di questo personaggio? Nel frattempo, un altro capitolo extra rivela il passato e i segreti di Krone di The Promised Neverland. Scopriamo i motivi per cui Ray viene considerato uno degli eroi shonen più tragici di The Promised Neverland.