The Promised Neverland riceverà ufficialmente un adattamento anime

The Promised Neverland, serie manga scritta da Shirai Kaiu con i disegni di Posuka Demizu, riceverà presto un adattamento anime. A rivelarlo Shueisha, casa editrice di Weekly Shonen Jump, rivista nella quale viene pubblicato il manga di successo.

The Promised Neverland ha cominciato la sua corsa in Weekly Shonen Jump nel 2016, divenendo ben presto una della serie di maggior successo della rivista. Dall'inizio della sua pubblicazione, la serie ha raccolto sempre più consensi tra i lettori, grazie a una perfetta miscela di suspense e azione.

Il manga segue le vite di Emma, Norman e Ray, tre orfani di 11 anni che vivono in un orfanotrofio di campagna gestito da una donna che si fa chiamare Mamma. Insieme a loro ci sono anche molti altri orfani, e tutti portano avanti un'infanzia pacifica tra gioco, riposo e studio. I bambini non hanno mai visto il mondo esterno dato che, per tenerli al sicuro dai pericoli, un enorme fortificazione cinge la zona, impedendo a chiunque di entrare o uscire. Nell'orfanotrofio si seguono due semplici regole: non ci si avvicina mai alla fortificazione e non si supera mai la staccionata di legno che, all'interno del bosco, delimita la proprietà.

Un giorno una bambina dell'orfanotrofio di nome Conny viene adottata e si appresta a lasciare la struttura, ma dimentica un pupazzo a cui era molto affezionata. Emma e Norman, contravvenendo alle regole, decidono di portare il pupazzo alla loro sorellina, ma ciò che scopriranno sconvolgerà il loro mondo.

The Promised Neverland è edito in Italia dalla J-Pop, che ha pubblicato i primi due volumi dell'opera. In Giappone sono stati pubblicati 8 volumi della serie, e a detta degli autori il manga si trova attualmente a metà.