The Promised Neverland rimandato a gennaio 2021, come hanno reagito i fan?

La lista delle serie rimandate per il Coronavirus continua ad arricchirsi giorno dopo giorno, per il dispiacere dei fan anime di tutto il mondo. Poche ore fa è stato annunciato, a sorpresa, anche il rinvio dell'attesissima seconda stagione di The Promised Neverland, ed i fan si sono precipitati sui social per esprimere il loro disappunto.

"Preparatevi per i rinvii di Vita da Slime 2, L'Attacco dei Giganti 4 e praticamente qualsiasi altro anime stiate aspettando", ha scritto l'utente Reddit MauledCharcoal, "A questo punto non sono nemmeno sicuro che Re: Zero 2 torni per la stagione estiva. Gli anime primaverili si stanno riducendo sempre di più ed in estate sarà praticamente un deserto, mentre in autunno probabilmente avremo solo le serie rimandate dalle due stagioni precedenti".

Con L'Attacco dei Giganti 4 previsto per fine 2020 e altri importanti anime in arrivo nel corso dei prossimi tre mesi, i fan iniziano ad avere paura che la lista dei rinvii possa continuare a crescere. The Promised Neverland 2 tornerà presumibilmente a gennaio, ma molte altre serie potrebbero soffrire rinvii più severi o, nel caso di anime come My Hero Academia, ritardare addirittura la produzione.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui sentiste l'urgenza di un rewatch invece, vi ricordiamo che la prima stagione di The Promised Neverland è attualmente disponibile su Netflix.