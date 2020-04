The Promised Neverland: rinviata la seconda stagione al 2021

Ci sono stati tanti anime rinviati per Coronavirus negli scorsi giorni, tutti però erano trasmissioni di lungo corso come ONE PIECE o Boruto: Naruto Next Generations, oppure anime che dovevano andare in onda nella stagione primaverile. Ciò però ha portato un ritardo a valanga e anche titoli come The Promised Neverland saranno rimandati.

The Promised Neverland stagione 2 era previsto per ottobre 2020, quindi sembrava al sicuro da possibili ritardi dovuti al Coronavirus. E invece oggi i fan si devono ricredere dato che l'annuncio arrivato durante la notte italiana ha ribaltato le carte in tavola. The Promised Neverland 2 è stato rinviato a gennaio 2021, una stagione dopo quella programmata.

Ad ottobre, nel timeslot originariamente programmato, andrà in onda la ritrasmissione della prima stagione di The Promised Neverland che inizialmente doveva avvenire a luglio. Tuttavia, il rinvio degli anime primaverili in estate ha comportato uno slittamento su tutte le fasce orarie. Non sono naturalmente escluse altre modifiche se lo scenario del Coronavirus dovesse evolversi in maniera negativa.

La prima stagione di The Promised Neverland è disponibile in italiano, sia con doppiaggio che con sottotitoli, su VVVVID e su Amazon Prime Video. Il manga invece ad ogni settimana si avvicina sempre di più al finale programmato da Kaiu Shirai e Demizu Posuka.