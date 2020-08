The Promised Neverland ritorna con un nuovo capitolo: i dettagli sul oneshot

The Promised Neverland si è concluso da pochissimo tempo e la sua immagine è ancora fresca nella mente dei suoi lettori. Mentre il manga in Italia è ancora in pubblicazione per J-POP e i fan dell'anime devono attendere la seconda stagione, chi seguiva l'opera su MangaPlus l'ha ormai conclusa da tempo.

Tuttavia per il brand di Shueisha erano stati annunciati parecchi arrivi nei prossimi mesi. Uno di questi era una mostra per The Promised Neverland, completamente dedicata al manga di Kaiu Shirai e Demizu Posuka. Ma la disegnatrice aveva comunicato ai lettori che sarebbe arrivato anche un altro progetto speciale su The Promised Neverland.

Weekly Shonen Jump numero 37-38 ha comunicato ai suoi lettori che ci sarà un capitolo speciale di The Promised Neverland di 19 pagine, scritto per festeggiare la mostra che arriverà a fine anno. Non si sa ancora quando e dove debutterà questo speciale capitolo che potrebbe mostrarci il futuro di Emma e compagni dopo gli eventi dell'ultimo capitolo. Inoltre, come potete vedere in basso, Demizu Posuka ha regalato ai lettori alcune illustrazioni inedite.

In questo numero di Weekly Shonen Jump ci sarà anche un nuovo oneshot del duo di autori di The Promised Neverland, intitolato Shinrei Sashinshi Kono Saburou.