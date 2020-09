The Promised Neverland ritorna: Weekly Shonen Jump pubblicherà un nuovo capitolo

Weekly Shonen Jump si prepara a pubblicare il suo numero 43-2020, previsto per lunedì in Giappone e domenica sera con i capitoli su MangaPlus. Ma i lettori sono già concentrati sul prossimo volume: ci sarà uno spin-off di Demon Slayer incentrato su Rengoku, ma tornerà anche il noto manga The Promised Neverland, conclusosi qualche mese fa.

The Promised Neverland tornerà nel numero 44-2020 di Weekly Shonen Jump con un capitolo autoconclusivo. Questo sarà composto di 16 pagine di cui alcune a colori e servirà per festeggiare l'uscita del tankobon numero 20 e la trasmissione della prima stagione dell'anime, in attesa che arrivi la seconda prevista per gennaio 2021.

Un regalo quindi ai lettori che hanno supportato la storia di Kaiu Shirai e Demizu Posuka sulla rivista di Shueisha fino alla fine. Non è specificato se la storia dei tre ragazzini cresciuti a Grace Field sarà un sequel dopo gli ultimi eventi oppure se sarà una storia che non abbiamo ancora visto e preparata per l'occasione.

Il numero 44 di Weekly Shonen Jump sarà pubblicato il 5 ottobre 2020 in Giappone, mentre per ora non ci sono annunci su un'eventuale arrivo del capitolo speciale di The Promised Neverland su MangaPlus con traduzione inglese. Intanto la disegnatrice Demizu Posuka si è data da fare con la copertina di una rivista di moda.