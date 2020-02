The Promised Neverland: rivelati gli interpreti di Isabella e Krone nel live-action

La prima parte delle riprese del lungometraggio live-action di The Promised Neverland si è ufficialmente conclusa, con un periodo d'uscita previsto per la stagione invernale 2020. Per spezzare l'attesa dalla visione del film, la produzione ha diramato ulteriori dettagli sul cast, rivelando gli attori che interpreteranno due personaggi fondamentali.

L'attrice Keiko Kitagawa (visibile a destra dell'immagine in calce) che nella sua carriera ha già lavorato con brand importanti quali Pretty Guardian Sailor Moon e Paradise Kiss, interpreterà Isabella, la "mamma" che regola la vita dei bambini presenti all'interno dell'orfanotrofio.

Ad interpretare Krone, invece, l'assistente che affiancherà Isabella nei primi capitoli dell'opera, sarà Naomi Watanabe - nota per aver impersonato Kanna Suzuki in KANNAsa-n!. La Kitagawa, che ha letto il manga, ha commentato positivamente l'opera reputandola interessante e capace coinvolgerla nel mondo creato dagli autori.

Tuttavia, ha riscontrato qualche difficoltà nel decifrare il personaggio di Isabella, nel capire come interpretarlo al meglio:

"Qualsiasi attore è a conoscenza della difficoltà di adattamento di un manga. Credo fermamente che preservare il worldbuilding dell'opera, con la stessa qualità, sarebbe stato impossibile. Alla fine, il regista Hirakawa ha deciso di non cambiare l'età di Isabella né i tratti caratteristici del suo personaggio".

Per quanto riguarda Watanabe, l'attrice ha rivelato di aver affrontato il suo personaggio consultandosi di continuo con il regista. Inoltre ha aggiunto: "I bambini sono diventati decisamente timidi a causa della figura di Krone. Voglio essere un ostacolo per loro, insieme a Isabella".

Vi ricordiamo che il lungometraggio verrà trasmesso in Giappone il prossimo 18 Dicembre.

Intanto, è disponibile la key visual della seconda stagione dell'anime di Promised Neverland, che arriverà nel corso del 2020.