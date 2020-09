The Promised Neverland saluta i suoi fan con la copertina dell'ultimo volume

L'emozionante conclusione di The Promised Neverland in versione capitoli è avvenuta su Weekly Shonen Jump diversi mesi fa. La fine della storia di Emma preparata da Shirai e Posuka sembra ormai distante nel tempo, ma deve ancora concludersi sotto il formato tankobon, che da tempo vengono pubblicati con un certo gap rispetto ai capitoli da rivista.

The Promised Neverland 20 sarà l'ultimo della serie e si appresta ad essere pubblicato in Giappone il 2 ottobre 2020. A poche settimane di distanza dall'uscita, Shueisha ha deciso di concedere ai lettori un primo sguardo sull'ultima illustrazione preparata da Demizu Posuka. In basso, nel tweet diffuso dall'account ufficiale del manga, vediamo tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto in questa lunga avventura su Weekly Shonen Jump.

Emma, Norman e Ray, il trio principale di The Promised Neverland, spicca al centro mentre tutto intorno ci sono gli altri ragazzi del primo orfanotrofio, i guerrieri di Goldy Pond e i seguaci di Norman dell'ultima fase del manga. Alle loro spalle un cielo blu che si staglia sopra l'orfanotrofio di Grace Field, ormai abbandonato dagli umani.

La storia di The Promised Neverland proseguirà con un ultimo capitolo speciale che sarà pubblicato la prossima settimana su Weekly Shonen Jump. Il manga in Italia è pubblicato da J-POP, che ha messo recentemente in vendita il volume 17.