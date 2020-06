The Promised Neverland ai saluti: ecco i primi spoiler dell'ultimo capitolo

Erano tante le storie di Weekly Shonen Jump che già da tempo avevano comunicato l'inizio di una fase finale. The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Demizu Posuka era una di queste. Nata nel 2016, ha subito conquistato tutti per le tematiche strategiche e horror che vedevano invischiati i giovani protagonisti in una lotte contro la morte.

Dopo quasi quattro anni di pubblicazione, The Promised Neverland si conclude e lo fa su Weekly Shonen Jump numero 28 che arriverà ufficialmente nei negozi il prossimo lunedì. In rete sono già arrivati i primi spoiler dell'ultimo capitolo di The Promised Neverland che ci mostreranno quale destino attende Emma e gli altri ragazzi ormai arrivati nel mondo umano.

Emma ha perso i ricordi e si trova in una baita di montagna insieme a un vecchio. Nel primo giorno in cui arriva in città, per puro caso passa affianco a Ray e agli altri ragazzi che la stanno cercando in giro per il mondo. Ray sta quasi per abbandonare le ricerche quando una voce nella testa appartenente a Isabella lo spinge a continuare la ricerca, fino a imbattersi nella sua amica.

Emma viene raggiunta ma non riconoscerà nessuno di loro e nel frattempo arrivano anche gli altri ragazzi tra cui Don, Gilda e Norman. La sua famiglia è lì e nell'ultima pagina decideranno di vivere finalmente tutti insieme. In basso potete osservare la galleria di immagini di The Promised Neverland 181 che con le sue pagine ci porta quindi ai saluti di questo manga. I fan potranno comunque continuare a seguire le avventure di Emma con l'anime in arrivo nel 2021 e con il nuovo live action targato Amazon Prime Video.