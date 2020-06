The Promised Neverland: il saluto dei mangaka e degli altri autori di Weekly Shonen Jump

Oggi saluteremo ufficialmente The Promised Neverland. Il manga di Weekly Shonen Jump giungerà a conclusione con il capitolo 181 che sarà pubblicato su MangaPlus in inglese e spagnolo oggi domenica 14 giugno alle ore 18:00. È stata una lunga serializzazione, durata quasi quattro anni, quella del manga.

Sembra essere ieri quando nel luglio 2016 fu pubblicato il primo capitolo di The Promised Neverland. Nella sezione dei commenti degli autori, Demizu Posuka disse ai fan che quel giorno sarebbe stato ricordato per lungo tempo. Quattro anni dopo possiamo confermare che è stato così dato l'enorme successo del manga e dell'anime annesso.

Sempre tra le pagine di Weekly Shonen Jump, i due autori hanno lasciato un commento per la fine. "Grazie per questi quattro anni fantastici! Ora sono molto assonnata. Domani dormirò per tutto il giorno." è il commento di Demizu Posuka, la disegnatrice. "Grazie mille per questi ultimi quattro anni! Non perdetevi tutti gli adattamenti futuri e i progetti in arrivo!" è invece il commento di Kaiu Shirai, lo sceneggiatore.

Ma The Promised Neverland è stata un'opera che ha catturato anche i colleghi della rivista ed è per questo che altri mangaka hanno salutato la serie. Sono ben sei i mangaka ad aver lasciato dei commenti:

Eiichiro Oda di ONE PIECE si congratula e ringrazia Shirai e Demizu per il loro lavoro, dicendo che si è goduto la loro "vera forma" conosciuta alla Festa dell'Anno Nuovo di Shueisha;

Kohei Horikoshi di My Hero Academia si congratula per il loro lavoro e si dice meravigliato dal finale.

Haruichi Furudate di Haikyu!! si congratula con entrambi per il lavoro svolto e gli chiede di mangiare a dovere.

Tsunehiro Date, disegnatore di Time Paradox Ghostwriter, anche ringrazia per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni e spera di poter parlare con loro di manga di nuovo in futuro.

Akutami Gege, mangaka di Jujutsu Kaisen, si congratula per aver finito la serie.

Taishi Tsutsui, mangaka di We Never Learn, li ringrazia per il loro lavoro e si dice commosso da The Promised Neverland.

Sono stati quindi tanti i tributi provenienti da Weekly Shonen Jump. Per The Promised Neverland arriveranno tanti progetti speciali che lasceranno ancora il franchise in buone mani.