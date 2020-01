The Promised Neverland, SAO: Alicization e molti altri sono ora disponibili su Netflix

Buone notizie per tutti gli abbonati a Netflix Italia perché tra ieri e oggi, il catalogo del colosso streaming si è rinnovato con una serie di interessanti anime come The Promised Neverland, Sword Art Online: Alicization, Yu-Gi-Oh! e My Hero Academia: Two Heroes. Tutte le serie sono disponibili con il doppiaggio italiano.

The Promised Neverland, il capolavoro di Studio CloverWorks trasmesso in Giappone nel primo terzo del 2019, è ora disponibile su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix. Per la serie era stato confermato il doppiaggio nostrano durante il Lucca Comics & Games 2019.

Sword Art Online torna invece con la terza stagione, conosciuta con il sottotitolo Alicization. Netflix possiede già le licenze per le prime due stagioni e per il film Ordinal Scale, oltre che per lo spin-off Gun Gale Online. La prima parte di Alicization - War of Underworld, seguito diretto della stagione 3, è stata trasmessa nel corso della stagione autunnale e sarà verosimilmente aggiunta nella seconda metà del 2020.

Per quanto riguarda i film, sono ora disponibili My Hero Academia: Two Heroes, Fate/stay night: Heaven's Feel II.lost butterfly e il film del 2004 di Yu-Gi-Oh!.

Tra le altre uscite mensili vi ricordiamo che saranno disponibili Killer Seven dal 10 gennaio, Ni no kuni dal 16 e la seconda parte della nuova serie Saint Seiya dal 23. Ancora nessuna novità per la distribuzione di Beastars, precedentemente confermata da Netflix per l'inizio del 2020.