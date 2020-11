The Promised Neverland: le scene più cruente e tenere della serie in versione cosplay

The Promised Neverland ha colpito tanti spettatori lo scorso anno, grazie alla prima stagione dell'anime. Andato in onda a inizio 2019 con 12 episodi, ha presentato la storia di Emma e degli altri orfani di Grace Field. Il successo è stato tale da portare alla produzione di The Promised Neverland 2 in arrivo a gennaio 2021.

Ma i fan si sono dati da fare per portare al pubblico, in questi due anni di attesa tra una stagione e l'altra, anche dei cosplay a tema The Promised Neverland. Molti si sono mostrati particolarmente creativi, come si intravede in una terrificante scena con Anna, Gilda e Phil e i demoni alle loro spalle. Qualcun altro ha deciso di rimanere sul classico riprendendo la protagonista Emma.

Oggi invece vi segnaliamo lo straordinario lavoro di Rionafae e di altri cosplayer che creano tanti cosplay a tema The Promised Neverland, riprendendo alcune delle scene più toccanti o impattanti della serie. Dal momento in cui Norman cerca di scappare ed Emma viene ferita da Isabella, a un'altra quando i tre bambini più grandi di Grace Field si fanno coccolare dalla loro mamma adottiva, prima di conoscere la verità più oscura.

In basso potete osservare questi due post con le foto realizzate da questo esercito di cosplayer. Qual è la vostra rappresentazione preferita?