The Promised Neverland: la seconda stagione racconterà storie inedite nel manga

Mentre il manga è ormai concluso, la serie animata di The Promised Neverland sta per tornare sugli schermi con l'attesissima seconda stagione. Ma coloro che pensavano di poterla tralasciare avendo già letto la controparte cartacea dovranno ricredersi, questa serie conterrà contenuti inediti.

Non manca molto prima che l'anime di The Promised Neverland faccia il suo tanto atteso ritorno, e i fan sono entusiasti di sapere cosa offrirà la seconda serie. Secondo un nuovo rapporto, la stagione 2 della serie animata includerà storie non raccontate nel manga.

Come riportato negli scorsi giorni dal profilo Twitter Shonen Jump News Unofficial, The Promised Neverland 2 conterrà scene originali. Ma a quanto pare questi eventi saranno del tutto canonici; Kai Shirai, infatti, sta supervisionando l'anime nel ruolo di sceneggiatore.

Di recente, nonostante la fine dell'avventura di Emma, Ray e Norman, Shirai e Posuka Demizu sono tornati al lavoro sulla serie per dare vita a una serie di storie one-shot volte ad ampliare il background narrativo dei personaggi. Che queste storie possano essere include nella serie animata? Vi ricordiamo che The Promised Neverland stagione 2 debutterà in Giappone a inizio gennaio 2021. Scopriamo nuovi dettagli sulla trama in questo video promozionale di The Promised Neverland 2. Un teaser trailer ha svelato la nuova opening Identity di The Promised Neverland.