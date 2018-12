The Promised Neverland: sesto trailer per l'anime di Weekly Shonen Jump

Il manga The Promised Neverland sta ricevendo molta attenzione tramite anche la pubblicazione di spin-off e light novel. Intanto, in attesa dell'anime che arriverà il 10 gennaio, l'account twitter ci mostra un nuovo trailer della serie.

Dopo il precedente trailer che ci aveva mostrato uno stralcio di ending, stavolta è il turno della opening che risuona sullo sfondo dei trenta secondi del video. La canzone Touch Off degli UVERworld ci accompagnerà quindi per tutta la durata della prima stagione di The Promised Neverland. Le immagini ci mostrano i tre protagonisti, Emma, Norman e Ray, alle prese con la vita quotidiana di Grace Field tra test di intelligenza mattutini e giochi da fare con i fratellini il pomeriggio. Ma la realtà è ben diversa da quella felicità di facciata dell'orfanotrofio, mettendo di fronte ai protagonisti scelte difficili e la disperazione di non poter salvare tutti.

The Promised Neverland debutterà in Giappone su Fuji TV dall'11 gennaio alle 00:55, orario giapponese, e nello stesso paese sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Amazon Prime. In Francia e Germania l'anime sarà trasmesso su Wakanim, mentre non ci sono ancora informazioni precise per quanto riguarda l'Italia. Il manga è ancora in corso sulla rivista Weekly Shonen Jump, con la pubblicazione del dodicesimo volume prevista per gennaio, ma gli stessi autori hanno dichiarato che la serie si sta avviando verso il finale.