The Promised Neverland: ecco la sinossi del capitolo 137

Emma e Ray si stanno avventurando nelle Sette Mura, luogo mistico raggiungibile solo tramite un rituale e un portale che ricorda quello di Fullmetal Alchemist. I due protagonisti devono fare presto per vincere la corsa contro il tempo e stipulare una nuova promessa col dio demoniaco prima che Norman uccida tutti i demoni del mondo.

Dopo la bella pagina a colori doppia dello scorso capitolo, The Promised Neverland continua la sua narrazione mostrandoci qual è il segreto delle Sette Mura. Dopo aver capito che il numero sette si riferisce alle posizioni spaziali e al tempo, Emma e Ray si ritrovano in un deserto dove Emma scompare e Ray invecchia all'inverosimile.

L'intervento di Emma in questo capitolo 137 di The Promised Neverland, sbucata all'improvviso da un armadio, riuscirà a salvare Ray dall'invecchiamento. Emma riferisce a Ray qual è il segreto di quello strano luogo e come riuscire effettivamente a risolvere l'arcano. Prendendosi le mani nello stesso momento, i due ringiovaniscono sempre di più, mentre il paesaggio si modifica continuamente in una sequenza di pagine doppie. Alla fine del processo, Emma e Ray si ritrovano in un luogo privo di qualunque cosa, oscuro e con strane griglie a terra che simulano l'interno di un cubo.

Davanti ai due si staglia un ipercubo con un buco al centro. Intanto, nel rifugio della Mascella del Leone, i ragazzi di Grand Valley si stanno addestrando con le armi. Intanto, Norman si prepara all'avanzata verso la capitale della regina dei demoni con un esercito formato dai ragazzi degli allevamenti sperimentali Lambda.

The Promised Neverland sta per giungere alla sua fase finale, dopo aver venduto però oltre dodici milioni di copie in tutto il mondo con soli 14 volumi.