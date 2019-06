The Promised Neverland: spoiler dal capitolo 139 del manga

Ayse è stata una delle ultime introduzioni nel grande cast di personaggi di The Promised Neverland. La ragazza cresciuta con i lupi è stata presentata qualche capitolo fa come accompagnatrice per Don e Gilda alla ricerca di Musica, ma come è stato spiegato non è in grado di parlare la lingua degli umani. Tuttavia, il capitolo 138 ha sorpreso tutti.

Alla fine del capitolo 138 di The Promised Neverland abbiamo visto Ayse interagire per la prima volta con Don e Gilda facendo capire che poteva in realtà parlare il linguaggio degli umani. La ragazza, negli spoiler del capitolo 139 del manga, racconta la sua storia.

In realtà la ragazza non è stata cresciuta da schiava dei demoni, bensì come una sorta di figlia. Nata con una strana voglia sul volto, il demone che l'ha trovata ha deciso di prendersene cura, facendola crescere insieme ai suoi animali nella sua casa in mezzo alla foresta. Lì Ayse ha passato tutti i suoi anni di vita, imparando la vita selvaggia, fino all'arrivo del gruppo di Norman che ha ucciso tutti i demoni della zona, compreso quello che si prendeva cura di Ayse.

La ragazza si è quindi unita al gruppo fingendo di essere dalla loro parte, quando in realtà anche lei ha pietà verso i demoni e non vuole sterminarli tutti. Sul finale del capitolo, Hayato, andato in ricognizione per cercare legna, incontra Jin e un gruppo di ragazzi dell'allevamento Lambda cresciuti come Adam. Che piano avrà disposto Norman per liberarsi di Musica? The Promised Neverland sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus dalla prossima domenica sera, e la stessa applicazione ha rivelato succosi dettagli sul manga grazie all'editor.