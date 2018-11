The Promised Neverland: spuntano nuovi character design per l'anime

Nelle scorse ore è apparsa su internet un'immagine che raffigurava i character design di tre personaggi che vedremo nella prima stagione animata di The Promised Neverland. Si tratta di Isabella, Don e Gilda, tre dei personaggi secondari di maggior rilevanza per la serie.

La serie The Promised Neverland, come gli appassionati ormai sapranno, sta per ricevere il suo primo adattamento animato,e ora, grazie ad un'immagine postata su Twitter dall'utente YonkouProd, possiamo ammirare i character design di Isabella, Don e Gilda, tre dei personaggi secondari che, nell'economia della vicenda, risultano di maggior importanza.

L’adattamento animato del manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, uscirà il prossimo gennaio e sarà prodotto dallo Studio CloverWorks. A quanto pare sarà composto da 12/13 episodi, e ripercorrerà la storia del primo arco narrativo, il così detto "Escape" arc, che dura per i primi trentasette capitoli del manga.

Don e Gilda sono due dei bambini che aiuteranno Emma, Norman e Ray, i personaggi principali, nel loro tentativo di fuga, mentre Isabella (anche conosciuta come "Mama") giocherà un ruolo chiave nella prima parte della storia, e quindi i fan dovranno fare particolare attenzione quando la vedranno fare la sua comparsa sullo schermo. Ricordiamo che Emma sarà doppiata da Sumire Morohoshi (Shingeki no Bahamut: Virgin Soul), Ray verrà interpretata da Mariya Ise (Made in Abyss) e Norman verrà doppiato da Maaya Uchida (Gatchama Crowd Series).

The Promised Neverland è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. In Italia è edito da J-Pop.