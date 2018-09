The Promised Neverland sta per entrare nel suo arco narrativo finale

The Promised Neverland è diventato velocemente uno dei titoli più importanti della rivista Weekly Shonen Jump, ma sembra che l'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu si concluderà molto presto. Tempo fa, i due autori avevano affermato che il manga si trovava a metà percorso, e pare che questo mese sia pronto per entrare nel suo arco finale.

In rete ha cominciato a circolare una pagina scan - che potete trovare in calce alla notizia - del prossimo numero di Weekly Shonen Jump, immagine che riporta un ringraziamento e un annuncio del creatore di The Promised Neverld, Kaiui Shirai.

"Grazie per tutti i voti che avete inviato", ha scritto l'artista. "L'arco finale sta iniziando ora. Lavorerò duramente!" Per i fan dell'opera, l'annuncio è certamente agrodolce, ma non dovrebbe essere uno shock. Dopotutto, Shirai aveva affermato da tempo che The Promised Neverland sarebbe stato un manga "breve". Attualmente, la serie vanta 10 volumi pubblicati in Giappone, e ha abbastanza capitoli per un undicesimo. Shirai, in una precedente intervista con Shonen Jump, aveva affermato che l'opera si comporrà di una ventina o trentina di volumi in totale.

"Il manoscritto base [per la serie] arrivava fino a quando i bambini fuggivano dall'orfanotrofio. Idealmente, mi piacerebbe, in accordo con il mio editor, che la storia non si estendesse troppo. Sempre idealmente, prevedo venti o anche trenta volumi."

Finora, non ci sono notizie ufficiali su quando The Promised Neverland si concluderà, ma i fan sanno che la storia sta raggiungendo il suo climax.