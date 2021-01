The Promised Neverland stagione 2 sarà 1-cour: confermato il numero di episodi

Due anni fa debuttò in Giappone la serie televisiva di The Promised Neverland, basata sull'omonimo fumetto scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Demizu Posuka per Weekly Shonen Jump dal 2016 al 2020. A oltre due anni di distanza, quei 12 episodi che ci fecero conoscere i bambini di Grace Field hanno finalmente ricevuto un seguito.

La seconda stagione di The Promised Neverland è infatti partita in queste ultime ore in Giappone e, mentre in Italia si attendono novità su un suo arrivo in simulcast o sui vari servizi di streaming, dal paese del Sol Levante arrivano le prime notizie e conferme su quanto durerà questo nuovo ciclo.

È stato infatti rivelato che gli episodi che verranno trasmessi saranno raccolti in tre blu-ray disc per il mercato home video, i quali conterranno gli 11 episodi totali di The Promised Neverland stagione 2. Di conseguenza l'anime sarà 1-cour e sarà leggermente più breve della prima stagione trasmessa a gennaio 2019. Di conseguenza, queste puntate saranno completamente mandate in onda nella stagione invernale, finendo a marzo 2021.

Intanto alla produzione ha preso parte anche l'autore Kaiu Shirai il quale ha confermato che ci saranno scene aggiuntive in The Promised Neverland 2, ampliando quindi la storia rispetto al manga.