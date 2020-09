The Promised Neverland è un successo, il manga tocca quota 25 milioni di copie stampate

L'ultima uscita di Weekly Shonen Jump ha confermato che The Promised Neverland, l'intrigante thriller psicologico di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, ha recentemente toccato quota 25 milioni di copie stampate, appena tre in meno di un colosso del calibro di My Hero Academia. Il manga, conclusosi lo scorso giugno, riceverà un ultimo one-shot a dicembre.

Per Kaiu Shirai si tratta di un traguardo incredibile, specie se si considera che The Promised Neverland è la sua prima serie in assoluto. Prima di scrivere delle avventure di Emma e compagni, l'autore aveva realizzato solamente The Location of Ashley-Gate e Poppy's Wish, due one-shot pubblicati rispettivamente nel 2015 e nel 2016.

Venticinque milioni è una cifra estremamente importante, raggiunta anche grazie al lavoro svolto da CloverWorks con la serie televisiva omonima. Proprio a questo proposito, vi ricordiamo che prima stagione di The Promised Neverland è disponibile in italiano, sia con doppiaggio che con sottotitoli, su VVVVID, Netflix e Amazon Prime Video, e che una seconda stagione è in arrivo nel gennaio del 2021.

E voi cosa ne pensate? Avete apprezzato il manga? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alle interessanti dichiarazioni dell'autore riguardo i progetti successivi a The Promised Neverland.