The Promised Neverland: svelata in anteprima la cover del Volume 16

The Promised Neverland, l'incredibile manga scritto e disegnato da Kaiu Shirai e Posuka Demizu, ha oltrepassato le 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo ed è ormai pronto a pubblicare l'attesissimo Volume 16. Oggi, a sorpresa, l'utente Twitter @RaafGL è riuscito a mettere la mani sul tankobon ed ha condiviso con la fanbase la nuova Cover.

La copertina, visibile in calce all'articolo, dovrebbe nuovamente vedere come protagonisti Emma e Ray, proprio come per il vecchio Volume 8. Dopo due Cover artisticamente elaborate dunque, Demizu sembrerebbe essere tornato al classico stile semplice e diretto dei primi Volumi.

Il tankobon includerà nuovamente nove capitoli, nello specifico quelli compresi tra il 134 e il 142, e debutterà nelle fumetterie e negli store online a partire dal prossimo 4 ottobre. Il manga intanto, pubblicato a cadenza settimanale su Weekly Shonen Jump, ha da poco diffuso il capitolo 149.

Recentemente Shirai ha parlato del finale di The Promised Neverland, sostenendo che secondo i suoi calcoli l'opera dovrebbe concludersi con l'uscita del Volume 20. L'adattamento anime del manga, curato da CloverWorks e trasmesso in Italia da VVVVid, avrebbe quindi abbastanza materiale per la creazione di altre tre stagioni.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la copertina? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!