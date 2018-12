The Promised Neverland: svelata la copertina della nuova light novel

Il manga, in Italia per J-POP, di The Promised Neverland vedrà nel prossimo mese la pubblicazione di una nuova light novel dedicata a due personaggi apparsi già nella fase iniziale della storia.

Dopo la prima light novel dedicata a Norman pubblicata a giugno, arriva The Promised Neverland: Moms' Song of Remembrance, con protagoniste mamma Isabella e Krone. La data di uscita ufficiale è il 4 gennaio, stessa data di uscita del nuovo volume 12 del manga, e sarà rilasciato sotto l'etichetta Jump J Books. Il secondo volume della serie di light novel approfondirà la storia delle due ragazze cresciute nell'allevamento di Grace Field.

Come potete vedere dalla copertina mostrata nel tweet dall'account ufficiale della serie, le due donne sono una di spalle all'altra, mentre nello specchio al loro fianco vengono mostrate le loro figure giovanili agli inizi della loro carriera di madri per il finto orfanotrofio.

Intanto i fan di The Promised Neverland sono anche in attesa della prima stagione dell'anime, la cui messa in onda è programmata per i primi di gennaio. Un mese fondamentale per la serie, la quale ha la seguente trama: "Emma, Norman e Ray sono tre bambini undicenni rimasti orfani e cresciuti a Grace Field. Vivono la loro vita tra test di intelligenza mattutina e giochi nel pomeriggio, portati avanti con gli altri bambini e la madre Isabella, che si occupa dell'istituto. Nel giorno dei saluti di una loro sorellina appena adottata, Conny, Emma e Norman scoprono la terribile verità che si cela dietro l'istituto".