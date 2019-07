The Promised Neverland, svelata la cover del Volume 15!

Il gioiellino di Weekly Shonen Jump continua ad accumulare straordinari successi uno dietro l'altro. Dopo aver oltrepassato le 12 milioni di copie del manga vendute nel suo nipponico, The Promised Neverland si prepara a debuttare con il prossimo tankobon ufficiale, presentando in anteprima la copertina a colori.

Kaiu Shirai e Posuka Demizu hanno completamente centrato l'obiettivo con la storia di Emma, Ray e Normann, creando una trama complessa ma allo stesso tempo misteriosa, una perfetta unione di tutti quegli elementi che rendono intrigante un'opera. Quello stesso titolo che è adesso giunto al 15° volume che, considerata la ribadita volontà degli autori di non andare troppo oltre con il numero dei tankobon, potrebbe presumere un prossimo inizio della fine di The Promised Neverland.

In ogni caso, la copertina a colori del nuovo numero la potete ammirare in calce alla notizia, in attesa della data di rilascio non ancora ben definita. Vi ricordiamo, inoltre, che il manga è disponibile in Italia sotto J-POP, che ne sta curando l'adattamento in un formato in alta qualità. La stessa serie animata è anch'essa approdata nel nostro Paese grazie alla partner da Dynit e VVVVID, su cui l'adattamento televisivo è attualmente disponibile sottotitolato.

Mentre restiamo in attesa di maggiori informazioni sulle avventure di Emma, potete approfondire l'opera grazie all'intervista con l'editor di The Promised Neverland, che svela importanti e interessanti retroscena sul popolare manga shonen.