The Promised Neverland, svelate l'opening e la data d'esordio dell'anime

Una locandina pubblicitaria pubblicata sull’ultimo numero del noto settimanale Shonen Jump rivela che l’adattamento animato de The Promised Neverland (Yakusoku no Neverland) esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 10 gennaio.

Attraverso il sito ufficiale dell’anime, inoltre, è stata diffuso un trailer che ci permette di udire in anteprima uno spezzone della sigla di chiusura di The Promised Neverland. Intitolato “Touch off”, il brano è cantato dalla nota band nipponica UVERworld, la quale deve parte della propria notorietà tra gli appassionati di animazione giapponese grazie a brani di successo del calibro di "D-tecno Life" (la seconda sigla di apertura di Bleach) e "Core Pride" (la prima opening di Blue Exorcist).

Composto da 12 episodi, The Promised Neverland è prodotto dallo studio d’animazione CloverWorks. Diretto da Mamoru Kanbe (The Perfect Insider, Elfen Lied, Sora no Woto), l’anime è sceneggiato da Toshiya Ono (Blue Exorcist: Kyoto Saga, Gatchaman Crowds), mentre Kazuaki Shimada (Mahou Shoujo Nante Mouiidesukara) e Takahiro Obata ne curano rispettivamente il character design e la colonna sonora.

Ricordandovi che The Promised Neverland approderà anche in Italia nel mese di gennaio 2019, attraverso la piattaforma streaming Amazon Prime Video, di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

“Emma, Norman e Ray sono i bambini più brillanti dell’orfanotrofio Grace Field House. Sotto la cura della donna che loro chiamano ‘Mamma’, tutti i bambini hanno goduto di una vita confortevole. Buon cibo, vestiti puliti e l’ambiente perfetto per imparare: cosa potrebbe chiedere di più un orfano? Un giorno, però, Emma e Norman scoprano la verità oscura riguardo il mondo esterno a cui è proibito loro partecipare.”