The Promised Neverland: svelato l'eccezionale ammontare di copie in circolazione

The Promised Neverland ha segnato l'inizio del 2019 con un anime che ha conquistato in tanti. I suoi dodici episodi sono stati seguiti dagli spettatori con ansia e paura, durante la fuga di Emma, Norman e Ray da Grace Field. Ciò ha portato a un incremento delle vendite, ma ora arrivano nuovi eccezionali aggiornamenti su questo fronte.

The Promised Neverland ha raggiunto le 16 milioni di copie stampate. Un traguardo fondamentale, considerato che a breve uscirà il 16° tankobon della serie e che significa quindi una media di un milione di copie a volume. Numeri enormi raggiungibili solo dai big dei manga e che potrebbero ancora crescere considerato che la serie scritta da Kaiu Shirai e disegnata da Demizu Posuka ha ancora qualche mese di vita di pubblicazione, una seconda stagione in arrivo e un film programmato per l'inverno.

A darne l'annuncio è proprio una didascalia in concomitanza della produzione del film live action di The Promised Neverland, il quale arriverà il prossimo inverno. In attesa del finale, l'opera pubblicata su Weekly Shonen Jump potrebbe riuscire effettivamente a sfondare il muro delle 20 milioni di copie, considerato anche che pochi mesi fa, col quindicesimo volume, era a quota 13 milioni. Non perdetevi il climax di The Promised Neverland.