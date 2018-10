The Promised Neverland: svelato il numero di episodi che avrà la serie animata

L’adattamento animato del manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, uscirà il prossimo gennaio e sarà prodotto dallo Studio CloverWorks. Recentemente è stato svelato il numero di episodi che comporrà la serie.

L’uscita dell’anime è attualmente pianificata per il gennaio 2019 e adatterà il manga fino alla fine dell’ “Escape” Arc, la quale comprende, circa, 37 capitoli. L’anime sarà composto da 12/13 episodi.

L’anime, realizzato dallo studio CloverWorks, sarà diretto da Mamoru Kanbe (Elfen Lied). Toshiya Oono (Gatchaman Crowds, Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen, Magic Kaito 1412) si occuperà della composizione della serie, mentre Takahiro Obata comporrà la musica. Il character design sarà invece di Kazuaki Shimada (Mahou Shoujo Nante Mou Ii Desukara).

Di seguito potete trovare una breve lista dei seiyuu, ovvero i doppiatori, coinvolti nel progetto:

Emma, doppiata da Sumire Morohoshi (Shingeki no Bahamut: Virgin Soul);

(Shingeki no Bahamut: Virgin Soul); Ray, interpretata da Mariya Ise (Made in Abyss);

(Made in Abyss); Norman, doppiato da Maaya Uchida (Gatchama Crowd Series).

Purtroppo, attualmente, non si hanno ancora informazioni sul cast completo.

The Promised Neverland è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. In Italia è edito da J-Pop. L’ultimo volume pubblicato nella nostra lingua, ovvero il quinto, è ora disponibile.

Durante il Jump Festa, ricordiamo, vi sarà un'anteprima speciale dell’anime in questione.

Sapevate che il mangaka di The Promised Neverland ha rivelato recentemente che la serie è entrata nel suo arco narrativo finale?