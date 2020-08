The Promised Neverland: svelato il periodo di uscita del nuovo one-shot

La conclusione di The Promised Neverland è avvenuta due mesi fa, e recentemente Weekly Shonen Jump ha confermato il ritorno del manga con un capitolo speciale. Il one-shot, realizzato da Shirai e Demizu e composto da 19 pagine, verrà pubblicato alla The Promised Neverland Special Exhibition in Roppongi Hills, Tokyo, tra l'11 dicembre 2020 e l'11 gennaio 2021.

Al momento non sono stati rivelati dettagli sul capitolo speciale, che dovrebbe essere ambientato subito dopo la conclusione dell'opera. Il settimanale di Shueisha ha confermato che l'uscita del one-shot sarà accompagnata da una serie di artwork inediti dedicati ai protagonisti della serie. Qualcuno di questi, è stato mostrato nell'ultimo numero della rivista.

Kaiu Shirai e Posuka Demizu hanno concluso il loro lavoro su The Promised Neverland dopo quattro anni di serializzazione e con venti Volumi pubblicati. Subito dopo la distribuzione del capitolo finale, il duo è tornato su Weekly Shonen Jump con un breve inedito, intitolato Shinrei Sashinshi Kono Saburou.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che in Italia sono arrivati i primi 16 Volumi dell'avventura grazie a J-Pop Manga, e che la data di uscita del diciassettesimo è fissata per il prossimo 9 settembre.