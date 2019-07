The Promised Neverland: ecco il terrificante cosplay realizzato da una famiglia coreana

Come vi avevamo anticipato un mese fa, all'Anime Expo 2019 si è molto discusso di The Promised Neverland, la serie invernale animata da CloverWorks tratta dall'opera cartacea di Kaiu Shirai.

La prima stagione dell'anime, trasmessa da gennaio a marzo 2019, ha registrato un feedback eccezionalmente positivo, piombando direttamente in cima a tutte le classifiche dei migliori shonen dell'ultima decade.

A proposito dell'enorme successo riscosso, una famiglia coreana ha deciso di rendere omaggio alla serie mettendo in scena il terrificante cosplay che potete osservare in calce all'articolo. I tre figli della coppia coreana hanno posato nei panni di Emma, Ray e Norman, mentre il duo di cosplayer @TheLusers hanno assunto le sembianze dei demoni. Il risultato è semplicemente eccellente.

Per chi non conoscesse la serie, The Promised Neverland racconta la storia di un gruppo di orfani cresciuti in una casa circondata da un bosco e da un'enorme muraglia. Il muro, necessario per far si che i bambini non fuggano, separa la cosiddetta "fattoria" dal mondo esterno. Dopo aver scoperto che il loro unico scopo è quello di essere allevati fino ai 12 anni per poi essere dati in pasto a dei terribili demoni, tre bambini dallo straordinario quoziente intellettivo metteranno in atto un piano per fuggire.

