The Promised Neverland: The Films of Memories sarà la 4° light novel, in uscita a dicembre

A pochi mesi dall'uscita della terza light novel di The Promised Neverland, il profilo Twitter ufficiale della serie ha rivelato che la storia di Emma, Norman e Ray non è ancora finita, visto che una quarta e (presumibilmente) ultima raccolta è in arrivo il prossimo 4 dicembre. La nuova opera, scritta da Nanao, si intitolerà The Films of Memories.

La prima light novel di The Promised Neverland, intitolata Una lettera da Norman, ha visto la luce nel giugno del 2018, mentre la seconda, La canzone del ricordo della Mamma, pochi mesi dopo, nel gennaio del 2019. La terza raccolta, Compagni d'armi, è stata pubblicata lo scorso 2 ottobre, e il 4 dicembre il cerchio si chiuderà con The Films of Memories. Quest'ultimo romanzo breve includerà le storie raccontate nel booklet dell'edizione DVD della prima stagione dell'anime, oltre che ad una short story originale.

Vi ricordiamo che il manga The Promised Neverland si è ormai concluso da diversi mesi, e che i creatori Kaiu Shirai e Demizu Posuka hanno recentemente approfondito la storia con un nuovo one-shot. Il prossimo gennaio, al netto di ritardi, la serie tornerà con una seconda stagione dell'anime.

