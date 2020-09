The Promised Neverland torna con la terza light novel: rivelata la copertina

The Promised Neverland si è concluso da diversi mesi. I fan hanno dovuto salutare il manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Demizu Posuka, ma i progetti intorno a questo mondo abitato da umani e demoni non si è di certo fermato qui. In attesa del capitolo speciale, era stata annunciata anche una terza light novel.

Questa light novel di The Promised Neverland esordirà il 2 ottobre, insieme al ventesimo e ultimo volume del manga. Con un netto anticipo rispetto al resto, è stata presentata la sua copertina, che potete vedere in basso. La light novel The Promised Neverland - Records of Comrades si soffermerà su tre coppie di personaggi in particolare: Yugo e Lucas, Nigel e Gillian, Sonju e Mujika.

Tra l'altro gli stessi personaggi sono ritratti in questa copertina dai colori vivaci dove il verde la fa da padrone. Al centro vediamo Yugo e Lucas, immediatamente in basso invece ci sono i due demoni Sonju e Mujika. Infine, sul lato sinistro e un po' più in disparte, ci sono i due ragazzi di Glory Bell, Nigel e Gillian. Ciò ci permetterà di approfondire il ruolo e le storie di questi personaggi in particolare che sono stati molto apprezzati dai lettori durante la serializzazione.

Vi piace questa nuova copertina disegnata da Demizu Posuka? Non perdetevi la nostra recensione su The Promised Neverland.