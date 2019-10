The Promised Neverland, ecco il trailer con il doppiaggio in italiano!

Nell'ultimo periodo, gli adattamenti animati delle opere di Weekly Shonen Jump stanno completamente rivoluzionando le vendite cartacee, proprio come accaduto con Demon Slayer, ormai vicinissimo a un colosso come ONE PIECE. Tuttavia, tra le opere che meritano una menzione d'onore, non possiamo non citare The Promised Neverland.

Accontentando le numerosissime richieste da parte dei fan, come accaduto con Demon Slayer">Dynit ha annunciato il doppiaggio italiano di The Promised Neverland, trasposizione animata del bestseller nipponico scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Pusuka Demizu. La serie televisiva di 12 episodi ha già iniziato il suo percorso su VVVVID con le prime 4 puntate, ma debutterà al Lucca Comics & Games 2019 anche con l'edizione home video, alla modica cifra di 29 euro e 90. Un'occasione da non perdere per recuperare il cofanetto speciale con le avventure di Emma, Normann e Ray.

Per promuovere l'uscita italiana dell'anime, il distributore ha diffuso sul proprio canale YouTube il trailer promozionale della serie con le voci nostrane, permettendo al pubblico di dare un primo sguardo al nuovo adattamento. In cima alla pagina, dunque, sarà possibile ammirare il teaser in questione, per dare un'occhiata al breve spezzone con l'inedito doppiaggio.

E voi, invece, cosa ne pensate delle voci scelte per i personaggi di The Promised Neverland, li trovate azzeccati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato la nostra Recensione della prima stagione dell'anime.