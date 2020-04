The Promised Neverland: colpi di scena clamorosi negli ultimi capitoli

The Promised Neverland continua a incantare i lettori giapponesi. A ogni settimana, su Weekly Shonen Jump, va infatti in pubblicazione un capitolo ricco di colpi di scena con Emma e tutti gli altri ragazzi umani sempre al centro dell'azione. Ma nelle ultime settimane abbiamo assistito ad alcuni cambi drammatici.

Mentre The Promised Neverland si avvicina al finale, diversi nodi della trama arrivano al pettine e iniziano a sciogliersi. In questo confronto che all'apparenza è l'ultimo, vediamo da una parte lo schieramento degli umani dei bambini cibo dei demoni, dall'altra il clan Ratri e l'esercito di demoni. Mentre Emma sta trattando con Peter Ratri, il capoclan, la situazione nella capitale sembra suggerire la morte di Mujika e Sonju.

Tuttavia c'è un ribaltamento quasi completo nel giro di pochi capitoli: dal capitolo 170 di The Promised Neverland in poi infatti il mondo viene quasi capovolto. Mujika e Sonju vengono liberati dall'Arciduca Lewis, vivo grazie al suo potere del doppio nucleo, mentre Emma deve assistere al suicidio di Peter Ratri. Questi avvenimenti insieme comportano la fine dell'epoca dei bambini allevati come cibo e della necessità per i demoni di divorare gli umani. Adesso resta solo di portare i bambini al sicuro nel mondo umano come nella promessa fatta tra il dio dei demoni ed Emma. Riuscirà la bambina a completare il sogno che coltivano da anni?

Prima di saperlo dovremo attendere circa un mese dato che The Promised Neverland sarà in pausa.