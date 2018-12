The Promised Neverland: uno sguardo alla nuova copertina

L'anime è ormai in dirittura d'arrivo l'11 gennaio, mentre è pubblicazione anche la seconda light novel dedicata a The Promised Neverland, in vendita dal 4 gennaio. Il primo mese del nuovo anno sarà quindi un mese importante per la serie, che vede in pubblicazione anche il dodicesimo volume della saga.

Dal suo account ufficiale, Demizu Posuka, disegnatrice di The Promised Neverland e famosissima anche per le illustrazioni che inserisce sullo stesso canale Twitter, ci ha rivelato la copertina del dodicesimo volume del manga. Come potete vedere dal tweet in calce, l'artwork scelto dalla sensei è indubbiamente molto bello e diviso in due metà: in quella superiore ci mostra la protagonista Emma in alto con i capelli che sfumano in quelle che sembrano le piume delle ali di una civetta, animale ricorrente nella serie, e con lo sguardo intenso che osserva il disegno sul medaglione donatole mesi prima dal demone Mujika; nella metà inferiore, la stessa Emma e Phil, uno dei suoi fratellini rimasti indietro a Grace Field, si guardano entrambi alle spalle, sperando un giorno di rincrociarsi, mentre il medaglione con la sua catenina d'oro si frappone tra i due. Dietro di loro, il resto del gruppo invece continua nel suo viaggio.

I capitoli che probabilmente saranno presenti in questo dodicesimo volume di The Promised Neverland andranno dal capitolo dal 98, primo capitolo non ancora raccolto in tankobon, al 106, con i soliti nove capitoli raccolti in ogni volumetto. Il manga è ancora in corso sulla rivista Weekly Shonen Jump ed è attualmente arrivato a 115 capitoli, con il 116 che sarà ufficialmente pubblicato lunedì 17 dicembre. Gli autori della serie, Kaiu Shirai e Posuka Demizu hanno dichiarato che la serie è già entrata nell'arco narrativo finale. In Italia, il manga è licenziato da J-Pop ed è attualmente al sesto volume.