The Punisher: all'asta la Cover del primo fumetto, dal valore di 2 milioni di dollari

L'original art di Amazing Spider-Man #129, raffigurante il primo, vero debutto di The Punisher, sarà presto disponibile all'acquisto sul portale web di ComicConnect. Le prime valutazioni parlano di due milioni di dollari di base d'asta, un prezzo assolutamente incredibile per uno dei pezzi da collezione più ricercati dagli appassionati di fumetti.

La Cover, in bianco e nero, è stata disegnata da Gil Kane e John Romita Sr. nel 1974 ed è un pezzo unico e inimitabile. Secondo alcune voci di corridoio Gil Kane l'avrebbe venduta a un collezionista privato molto tempo fa ed oggi, anni dopo, la stessa persona avrebbe deciso di metterla in vendita per far fruttare il suo investimento.

Nonostante la valutazione sia di circa due milioni di dollari non è detto che la base d'asta non si riveli molto più modesta, specie considerando che altri pezzi sono stati venduti a cifre decisamente meno importanti. The Amazing Spider-Man #100, ad esempio, è stato acquistato due anni fa per circa 400.000 dollari, mentre Amazing Fantasy #15, raffigurante il debutto dell'Uomo Ragno, è recentemente finito all'asta con una base di un milione e centomila dollari.

In tutti i casi difficilmente il venditore andrà in perdita, specie considerando il mercato di certi pezzi da collezione. La Cover sarà disponibile all'acquisto su ComicConnect a partire dal 23 novembre, data in cui sarà finalmente rivelato il prezzo iniziale. L'asta si concluderà tre settimane dopo, il 14 dicembre 2020.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan del fumetto invece, vi lasciamo alle ultime dichiarazioni dell'autore di The Punisher.