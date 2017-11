The Punisher: primo sguardo a Frank Castle con l'armatura di War Machine!

Laci offre uno sguardo a una versione inedita perdopo gli eventi di Secret Empire:, infatti, indosserà l'armatura dinel numero 218 della sua omonima testata. Per l'occasione, vi mostriamo un'immagine estrapolata dal fumetto.

Attenzione possibile Spoiler

The Punisher #218 è stato rilasciato oggi negli USA: la storia inclusa nell'albo è scritta da Matthew Rosenberg e disegnata da Guiu Villanova e vede il buon vecchio Frank Castle indossare un'armatura che gli si confà perfettamente. Parliamo della corazza indossata da James Rhodes, meglio conosciuto come War Machine e da sempre migliore amico di Tony Stark.

Nel numero in questione di The Punisher vediamo Nick Fury ingaggiare il vigilante per una missione che prevede l'eliminazione di uno spietato leader militare, il quale non si fa scrupoli nell'uccidere anche dei bambini. A quanto pare il target è un ex membro dello S.H.I.E.L.D., ma con l'organizzazione ufficialmente sciolta dopo gli eventi di Secret Empire le cose sembrano essere sfuggite di mano al suo ormai ex direttore.

The Punisher interverrà proprio in questo contesto, poiché Nick Fury sa bene che la violenza sui bambini è una questione che tocca da vicino il buon Frank Castle - ricordiamo, infatti, che le origini del vigilante risalgono allo sterminio di sua moglie e suo figlio. Fury, dunque, convincerà il Punitore a partecipare alla missione, nella quale vedremo il protagonista della serie indossare la famosa armatura di War Machine.

Intanto, in Italia, il maxi evento Marvel chiamato Secret Empire è alle porte: vi proponiamo la nostra recensione del numero 0.