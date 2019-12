The Quintessental Quintuplets svela la gemella vincitrice a pochi capitoli dalla fine

Furato Uesugi non si aspettava di certo di trovare cinque ragazze a cui doveva fare da professore quando fu chiamato per delle lezioni supplementari, né si poteva aspettare che, ognuna a proprio modo, provava molto più che affetto verso di lui. Col finale alle porte, The Quintessential Quintuplets rivela la gemella vincitrice della competizione.

Ogni gemella di The Quintessential Quintuplets è stata approfondita nel corso dei capitoli POV del festival scolastico. Tutte si sono messe in gioco a seconda dei propri obiettivi, ma le ragazze hanno anche imposto a Futaro di scegliere: ognuna di esse sarà in un'aula diversa e, alla fine del festival, il ragazzo dovrà scegliere una delle cinque.

Mentre scocca il tempo, Futaro si fa trovare in infermeria, dove attende la ragazza scelta: è Yotsuba, la quarta gemella, oltre che la bambina che aveva incontrato in quel viaggio a Kyoto tanti anni prima. Yotsuba fugge da Futaro, incapace di accettare di essere stata scelta, finché il protagonista non la raggiunge con un espediente e la costringe a rivelare i suoi veri sentimenti.

Cosa pensate di questa scelta dell'autore? Ha vinto la vostra gemella preferita o avreste sperato in una delle altre quattro? The Quintessential Quintuplets si concluderà col volume 14, mentre nei prossimi mesi arriveranno degli artbook dedicato alle cinque gemelle, il primo dei quali a Ichika.