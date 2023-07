The Quintessential Quintuplest: questo cosplay di Miku in kimono vi farà girare la testa

La famiglia di The Quintessential Quintuplets è parecchio larga. Sono ben cinque infatti le figlie della famiglia Nakano, tutte gemelle, ma ognuna con le proprie peculiarità. Ichika è la prima e apparentemente più matura, Nino è la seconda ed è molto diretta, Yotsuba è la quarta ed è molto energica, mentre Itsuki è la quinta e la più studiosa.

Esattamente nel mezzo c'è invece Miku Nakano, una delle poche a seguire Futaro nelle fasi iniziali del suo tutoraggio. Capelli lunghi dal colore un po' più scuro rispetto alle altre, indossa sempre delle cuffie con cui cerca di isolarsi dal mondo. Miku è la gemella mezzana di The Quintessential Quintuplets e sarà una delle prime a dichiararsi a Futaro, cercando di mettersi in mostra quanto più possibile, anche sfruttando le proprie passioni, come quella sul periodo degli stati combattenti.

Miku è quindi fondamentalmente timida e distaccata, eppure cerca di cambiare quando si tratta di convincere Futaro a uscire con lei. Ci riuscirà? Forse questo cosplay di Miku in kimono ha qualche chance. La cosplayer Seracoss ha voluto immortalare in una maniera completamente diversa la protagonista di The Quintessential Quintuplets. In questa foto, Miku indossa soltanto un kimono marroncino slacciato, forse per il ritorno dalle terme, e non ha molta paura di mostrarsi. Abbandona quindi le cuffie, la divisa scolastica azzurra e i maglioncini che la aiutano a coprirsi.

Alternativamente, c'è anche questo cosplay di tutte le cinque gemelle Nakano, che verranno riviste in versione animata con il film estivo di The Quintessential Quintuplets.