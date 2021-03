The Quintessential Quintuplets 2 giunge al termine, le gemelle Nakano sono ancora in lotta

Dopo eventi tumultuosi, grandi rivelazioni e inaspettati colpi di scena, anche la seconda stagione di The Quintessential Quintuplets è giunta al termine. Cosa è successo alle cinque gemelle Nakano e al loro insegnante Futaro Uesugi nel corso del dodicesimo e ultimo episodio?

Come abbiamo visto durante l'arco finale di questa seconda stagione, tra le sorelle è partita una guerra per il cuore di Futaro. Chi tra le cinque sarà la promessa sposa del ragazzo? Al termine di questa stagione, una risposta a questa domanda non è ancora data agli spettatori, ma l'anime di The Quintessential Quintuplets è stato rinnovato, le avventure amorose del sestetto continueranno.

Sebbene in questi ultimi episodi sia emerso il lato peggiore di Ichika, la quale ha ingannato più volte le sue gemelle pur di avvicinarsi a Futaro, questo l'ha resa un personaggio decisamente interessante. Mentre Nino si è già dichiarata spudoratamente, Yotsuba si è già goduta un suo appuntamento "romantico". Sullo sfondo resta Itsuki, la prima con cui Futaro ha fatto conoscenza.

Miku, invece, non è ancora riuscita a compiere decisi passi in avanti. Ogni volta che si trova al cospetto del suo grande amore prova così tanto imbarazzo da cambiare strada. Tuttavia, spinta dalle sue sorelle, Miku riesce a ottenere un appuntamento con Futaro. Privi di qualsiasi bagaglio emotivo, i due si godono una giornata assieme a Kyoto, vivendo i luoghi e la storia del posto.

Inoltre, durante l'appuntamento Uesugi menziona per la prima volta sua madre. Nel corso dell'intera opera l'insegnante privato non aveva mai affrontato l'argomento ed è interessante notare come abbia lasciato entrare Miku nel suo animo.



Ma Futaro sembra ancora preso dalla bambina che incontrò durante una gita scolastica. Quale delle cinque gemelle è quella bambina? Il cerchio si chiuderà solamente con l'arrivo della terza e ultima stagione animata di The Quintessential Quintuplets. E voi per chi farete il tifo? Nel frattempo, le cinque gemelle si sono unite in questo magnifico cosplay di The Quintessential Quintuplets.